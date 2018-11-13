После нейтрального старта торгов во вторник индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2385-2400 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380, 2370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2420 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.