Снижение индекса РТС может усилиться - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. Недовольство президента США планами Саудовской Аравии по сокращению добычи спровоцировало усиление продаж на нефтяном рынке - в итоге фьючерсы на Brent ушли в область ниже $70 за баррель. Усилилось давление продаж и в американском высокотехнологичном секторе после сообщения одного из производителей электронных компонентов о требовании корпорации Apple заметно сократить поставки по заключенным ранее контрактам. На валютном рынке в начале торгов возможен возврат к уровню 68 по паре доллар-рубль вслед за возобновлением роста по индексу доллара (DXY)", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.