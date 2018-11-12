Мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара на этой неделе и давления на акции российских банков - "Альфа-Банк"

Прошлая неделя для рынков оказалась чрезвычайно событийной, при этом наиболее значимые события - промежуточные выборы в США и заседание ФРС - не принесли значительных сюрпризов, отмечают специалисты "Альфа-Банка". На выходных в Париже прошла международная церемония в честь столетней годовщины со дня завершения Первой мировой войны, в ходе которой президент Владимир Путин встретился с лидерами мировых держав, в том числе с Дональдом Трампом. Хотя отдельная встреча г-на Путина с президентом США так и не состоялась, общее настроение на церемонии было вполне благожелательным, а язык жестов В. Путина и Д. Трампа - позитивным, заложив, тем самым, фундамент их следующей встрече на саммите G20 в Аргентине в конце месяца.

На этой неделе все внимание рынков, по мнению аналитиков банка, должно переключиться на Китай, его экономику и возможность смягчения торговой напряженности в ходе переговоров между президентом Трампом и Си Дзиньпином на саммите G20 в Аргентине в конце этого месяца. Пока непонятно, продолжит ли ослабляться юань на фоне усиления опасений по поводу замедления роста китайской экономики. После вышедшей на прошлой неделе весьма слабой статистики по продажам автомобилей в Китае, рынок ждет выхода данных по обороту розничной торговли и FAI. В центре внимания российских инвесторов также новостной поток из Вашингтона и любые сигналы, связанные с санкциями, так как Сенат возвращается к работе после выборов. Так как цена на нефть опустилась ниже $70/барр. на прошлой неделе, инвесторы сосредоточены на итогах заседания министров энергетики OPEC+ в Абу-Даби. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех заявил журналистам в воскресенье, что спрос на нефть из Саудовской Аравии ослабевает на фоне сезонного фактора. В совместном заявлении стран OPEC+ говорится о том, что могут потребоваться новые стратегии, повышающие шансы на более широкомасштабное, скоординированное сокращение добычи в 2019 г. Хотя цены на нефть все еще выше, чем год назад, они гораздо ниже тех, которые необходимы Саудовской Аравии для балансировки своего бюджета. Россия, напротив, находится в более привлекательном положении, и министр энергетики Александр Новак не торопится действовать. Российское правительство и нефтяные компании подписали соглашение о фиксации оптовых цен на бензин до конца этого года.

"Мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара на этой неделе, что позитивно для щедрых на дивидендные выплаты металлургических компаний, в том числе для ALRS, MNOD и российских производителей стали (NLMK, MMK, SVST). Поддержку POLY может оказать включение их в расчетную базу индекса MSCI; цены на золото росли после того как ФРС повысила в сентябре ставку, тогда как акции золотодобывающих компаний сильно отставали от рынка. Мы ожидаем дальнейшего давления на акции российских банков на этой неделе, в том числе и на SBER", - заключают эксперты "Альфа-Банка".