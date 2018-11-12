Есть риски продолжения снижения пары евро/доллар в район 1,1110 - ИК "ФИНАМ"

"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения монетарной политики, и на данном этапе рынки ждут еще одного повышения ставки в декабре. Дополнительное негативное влияние на котировки единой европейской валюты оказывают сложные переговоры по Brexit и затянувшаяся эпопея с итальянским бюджетом, что в среднесрочной перспективе создает риски продолжения снижения пары евро/доллар в район 1,1110", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.