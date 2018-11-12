.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски негативной динамики рубля - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 ноября 2018 года 16:13
Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски негативной динамики рубля - БКС
"Сегодня пара USD/RUB открылась со значительным разрывом вниз, но после непродолжительного снижения возобновила рост на фоне активного повышения доллара на внешнем валютном рынке. Пара EUR/RUB в понедельник также стартовала на отрицательной территории, однако нисходящее движение продлилось недолго, после чего пара перешла к восстановлению, тем не менее, демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на международном валютном рынке. На предыдущей сессии рубль понес существенные потери, закрывшись около двухмесячных минимумов к валютной корзине. Данная динамика была вызвана значительным снижением нефтяных цен, а также усилившимися опасениями относительно предстоящего принятия нового пакета антироссийских санкций. Кроме того, в пятницу продолжилось падение валют развивающихся стран, вызванное ожиданиями дальнейшего ухудшения ситуации с глобальной ликвидностью, в том числе из-за жесткой позиции ФРС в деле дальнейшего ужесточения монетарной политики, продемонстрированной регулятором по итогам последнего заседания, завершившегося в прошлую среду. Сегодня большинство развивающихся валют продолжило умеренно снижаться на фоне усилившегося роста индекса доллара. Однако рубль сумел перейти к коррекционному повышению, реагируя на существенный отскок нефтяных котировок, но к текущему моменту растерял значительную часть дневных достижений. Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски возобновления негативной динамики рубля. В понедельник индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухмесячный минимум, снижаясь пятую сессию подряд", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
.
12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:27
Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые... читать дальше
.12 ноября 2018 года 13:54
"Смена направления движения нефтяных котировок может привести к изменению политики в секторе, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В прошедшие выходные Саудовская Аравия объявила о намерении ограничить поставки нефти на мировой рынок в декабре из-за сокращения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 12:02
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:43
Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырех недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт напомнил, что в начале прошлой недели мы... читать дальше
.12 ноября 2018 года 09:27
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются. читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:46
"Судя по недавнему росту цен на платину и палладий, можно подумать, что в секторе произошло улучшение фундаментальных факторов, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основными потребителями обоих металлов являются производители автомобильных катализаторов: платины... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.