Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски негативной динамики рубля - БКС

"Сегодня пара USD/RUB открылась со значительным разрывом вниз, но после непродолжительного снижения возобновила рост на фоне активного повышения доллара на внешнем валютном рынке. Пара EUR/RUB в понедельник также стартовала на отрицательной территории, однако нисходящее движение продлилось недолго, после чего пара перешла к восстановлению, тем не менее, демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на международном валютном рынке. На предыдущей сессии рубль понес существенные потери, закрывшись около двухмесячных минимумов к валютной корзине. Данная динамика была вызвана значительным снижением нефтяных цен, а также усилившимися опасениями относительно предстоящего принятия нового пакета антироссийских санкций. Кроме того, в пятницу продолжилось падение валют развивающихся стран, вызванное ожиданиями дальнейшего ухудшения ситуации с глобальной ликвидностью, в том числе из-за жесткой позиции ФРС в деле дальнейшего ужесточения монетарной политики, продемонстрированной регулятором по итогам последнего заседания, завершившегося в прошлую среду. Сегодня большинство развивающихся валют продолжило умеренно снижаться на фоне усилившегося роста индекса доллара. Однако рубль сумел перейти к коррекционному повышению, реагируя на существенный отскок нефтяных котировок, но к текущему моменту растерял значительную часть дневных достижений. Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски возобновления негативной динамики рубля. В понедельник индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухмесячный минимум, снижаясь пятую сессию подряд", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.