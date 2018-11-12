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12 ноября 2018 года 15:41
В момент возможного объявления санкций на госдолг длинные ОФЗ могут уйти в диапазон YTM 9,5-10% - "Райффайзенбанк"
"В конце прошлой недели рынок госбумаг испытал еще одну волну распродаж, в ходе которой доходности прибавили 5-15 б.п., при этом длинные выпуски превысили YTM 9%. Такая динамика контрастирует с остальными рынками GEM, на которых доходности в основном снижались, и указывает на наличие локальных факторов. Ими могли стать как 1) всплеск опасения санкций (победа демократов на выборах "открывает двери" к ужесточению санкций), так и 2) заявления представителя Минфина о том, что ведомство "хочет уйти от практики отказа от аукционов", а также о планах регулярно предлагать 20-30 млрд руб. Первый фактор спровоцировал распродажу нерезидентами, это косвенно подтверждается тем, что наиболее сильно пострадали длинные ОФЗ (-1 п.п.), а также акции Сбербанка (-3%), которые среди торгующихся российских активов имеют наибольшую долю нерезидентов. Намерение Минфина предлагать ОФЗ даже на падающем рынке создает возможности для формирования коротких позиций перед аукционами, которые можно будет закрыть или на самом аукционе (если будет предоставлена заметная премия 5-10 б.п.), или после него (поскольку неудачные аукционы будут усиливать коррекцию вторичного рынка, как это произошло после аукционов в прошлую среду). Это будет способствовать обесценению госбумаг при сохраняющейся слабой рыночной конъюнктуре. Еще одним фактором, снижающим инвестиционную привлекательность госдолга на текущих уровнях, является вероятное дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ РФ, который, судя по недавним высказываниям его главы ("не стоит бояться временных повышений"), может еще не раз поднять ключевую ставку. В этой связи в момент возможного объявления санкций на госдолг длинные ОФЗ могут уйти в диапазон YTM 9,5-10%", - комментирует ситуацию аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай.
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