Citi снизил рейтинг ADR Норникеля до "держать" из-за риска повышения капзатрат

Citi понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $19,1 до $17,2 за штуку на ожидания роста капитальных затрат, говорится в обзоре инвестбанка. Изменений в прогнозах для "Норникеля" аналитики Citi не делали.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена до "держать".

"В последнее время компании металлургического и горнодобывающего секторов РФ объявляют о повышении капзатрат с целью увеличения объемов инвестирования. Мы полагаем, что в настоящее время не лучший момент для покупки ADR "Норникеля", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет сейчас $20,33 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,27 за штуку.