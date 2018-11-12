Перевес на стороне продавцов сохранится на рынке госбумаг до конца ноября - БКС Глобал Маркетс

"Неприятие риска на глобальных площадках и распродажа в активах EM продолжили оказывать давление на рынок ОФЗ на фоне опасений по поводу перспектив роста глобальной экономики и дешевеющей нефти. Более того, сохраняется угроза новых санкций в ноябре. На этом фоне угол наклона кривой ОФЗ продолжил увеличиваться: доходности на ближнем отрезке кривой изменились в диапазоне от -5 б.п. до +4 б.п., в то время как средний и дальний участки кривой поднялись на 15 б.п. Мы полагаем, что перевес на стороне продавцов сохранится на рынке госбумаг до конца ноября, в свете чего мы по-прежнему отдаем предпочтение ОФЗ-ПД с дюрацией менее трех лет в качестве хеджа против волатильности на рынке", - отмечает специалист БКС Глобал Маркетс Юрий Голбан.