Смягчение финансовой политики в Китае повышает риски для экономики - Julius Baer

"Ралли на фондовых площадках Поднебесной после неожиданных телефонных переговоров лидеров США и КНР оказалось кратковременным. Все основные индексы китайского рынка завершили прошедшую неделю в красной зоне: MSCI China упал за неделю на 3,9%, Hang Seng Index - на 3,3%, Shanghai Composite Index - на 2,9%. Несмотря на снижение напряженности во внешнеторговых отношениях с Соединенными Штатами накануне саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года, рынки продолжают беспокоиться по поводу торможения роста китайской экономики, девальвации юаня и прогноза низких прибылей. Недавние заявления председателя Комиссии по банковскому и страховому регулированию Го Шуцин о намерении установить ориентиры по банковскому финансированию и о снижении стоимости заимствований для частного сектора в пятницу привели к падению котировок бумаг финансовых организаций. Инвесторы опасаются, что объявленные меры приведут к будущему росту объема плохих кредитов. По нашим оценкам, риски замедления темпов экономического роста, девальвация юаня и прогнозы сокращения прибылей продолжат оказывать негативное влияние на китайский рынок акций", - указывает аналитик отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Ирэн Чоу.