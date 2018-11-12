Падение цен на нефть приводит к изменению политики основных игроков на рынке - Julius Baer

"Смена направления движения нефтяных котировок может привести к изменению политики в секторе, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В прошедшие выходные Саудовская Аравия объявила о намерении ограничить поставки нефти на мировой рынок в декабре из-за сокращения спроса. Распродажа в секторе на прошлой неделе была частично связана с более широкими, чем ожидалось, оговорками в рамках иранского эмбарго. Сохранение предложения иранской нефти несколько успокоило инвесторов и лишает Эр-Рияд статуса главного игрока на рынке в ближайшие месяцы. Данные новости, однако, не следует понимать, как сокращение добычи".

Рынок, конечно, заметил прогнозы избыточного предложения сырья со стороны основных стран-производителей "черного золота" в 2019 году. Спрос на ближневосточную нефть снижается на фоне сланцевого бума и падения потребления в развивающихся странах, указывает эксперт. Саудовская Аравия начала готовить плацдарм для обсуждения сокращения производства и поддерживает свой статус стабилизирующего рынок производителя. При этом определение справедливой цены барреля отличается у стран, добывающих и потребляющих сырье. Так что мы вновь можем стать свидетелями вмешательства в рынок со стороны американского Белого дома.

"В то же время цены на природный газ продемонстрировали ралли на фоне прогнозов холодной погоды и сокращения объема предложения. Снижение цен на нефть провоцирует изменение политики на рынке. Сокращение экспорта Саудовской Аравией является, скорее, реакцией на сохранение предложения иранской нефти, а не следствием сокращения объема добычи. Мы придерживаемся прогноза перепроизводства "черного золота" в 2019 году и сохраняем нейтральный взгляд на рынок", - резюмирует Н. Рюкер.