.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ухудшение ситуации в части санкций или цен на нефть может привести к выходу USD/RUB в диапазон 68-70 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 ноября 2018 года 13:05
Ухудшение ситуации в части санкций или цен на нефть может привести к выходу USD/RUB в диапазон 68-70 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"
"Комбинация негативных факторов на прошлой неделе (введение новых санкций, снижение цен на нефть, ослабление всех валют EM как класса на фоне заседания ФРС, своеобразная риторика представителей Минфина о планах по размещению ОФЗ) привела к существенному ослаблению рубля – в моменте курс пробивал важную отметку 68 руб./долл. Сейчас давление на рубль снизилось, курс корректируется с локальных максимумов, но ухудшение ситуации в части санкций или цен на нефть может привести к выходу USD/RUB в диапазон 68-70 руб./долл. С точки зрения долгосрочной динамики курса будут важны новости о возобновлении покупок ЦБ РФ на валютном рынке, которые должны появиться в декабре", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".
.
12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 16:34
"После прошедшего заседания ФРС евро вновь оказался под давлением. В то время как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, несмотря на октябрьское падение биржевых площадок, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:27
Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые... читать дальше
.12 ноября 2018 года 13:54
"Смена направления движения нефтяных котировок может привести к изменению политики в секторе, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В прошедшие выходные Саудовская Аравия объявила о намерении ограничить поставки нефти на мировой рынок в декабре из-за сокращения... читать дальше
.12 ноября 2018 года 12:02
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:43
Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырех недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт напомнил, что в начале прошлой недели мы... читать дальше
.12 ноября 2018 года 09:27
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются. читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:46
"Судя по недавнему росту цен на платину и палладий, можно подумать, что в секторе произошло улучшение фундаментальных факторов, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основными потребителями обоих металлов являются производители автомобильных катализаторов: платины... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.