Угроза закрепления пары доллар/рубль выше 68 сохраняется в силе - ИК "Велес Капитал"

"В утренние часы понедельника рубль демонстрировал одну из лучших динамик в паре с американской валютой на глобальных площадках. Продажа валютной выручки и укрепление рубля в подобных условиях стало возможным благодаря сообщениям о встрече российского и американского президентов на саммите G20, хотя котировки нефти после встречи представителей ОПЕК+ также внесли свой позитивный вклад. Однако несмотря на временное улучшение геополитического фона, ситуация в отношении новых санкций против РФ по-прежнему остается неопределенной, что усиливает давление на рубль в периоды спокойствия на глобальных рынках и лишает его поддержки в периоды преобладания позитивных факторов. В данных условиях угроза закрепления пары доллар/рубль выше 68 руб. сохраняется в силе, хотя надежды инвесторов на смягчение санкционной риторики могли бы способствовать постепенной коррекции доллара до 67 руб. и ниже. Однако не стоит забывать, что последняя встреча лидеров двух стран не смогла предотвратить очередную волну санкционного "обострения", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.