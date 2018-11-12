Brent краткосрочно будет в диапазоне $70-72/bbl - "Нордеа Банк"

"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков возникновения дефицита сырья на рынке давление на цены может возобновиться. Brent краткосрочно будет в диапазоне $70-72/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".