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12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI вошла на территорию игры на понижение, просев более чем на 22%, а Brent пробила вниз психологически важный барьер 70 долл. США за баррель. На неделе, когда США объявили о возвращении санкций против Ирана, всё было наоборот: тогда, в начале октября, цена на нефть марки Brent превысила 87 долл. США за баррель на беспокойстве, что мировой рынок недополучит поставки. Чтобы дать другим производителям время нарастить добычу, правительство США решило дать восьми странам разрешение продолжить закупки иранской нефти на время до шести месяцев. На этой неделе к начальной слабости добавилось влияние Управления энергетической информации США, которое в своем краткосрочном прогнозе по энергетике на ноябрь подняло прогноз добычи нефти в США в 2019 году на 0,3 млн баррелей в день до рекордных 12,06 млн баррелей в день, а прогноз роста мирового спроса снизило на 0,1 млн до 1,4 млн баррелей в день. Однако в Управлении также сказали, что мировой спрос на переработку, который из-за техобслуживания НПЗ оценивался на 2 млн баррелей в день ниже, начнет расти и в ближайшие недели вернется к обычным значениям. Явившееся ответом на требование Трампа увеличить темпы добычи, чтобы предотвратить скачок цен, падение на 17 долларов с начала октября теперь, наоборот, может привести к сокращению добычи для того, чтобы поддержать цены, полагает эксперт Saxo Bank. Заседание Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, предстоящее 10-11 ноября в Абу-Даби, может, если верить его делегатам, включать в свою повестку вопрос о снижении поставок в 2019 году. Это связано с осознанием того, что санкции США против Ирана могут не принести такого большого падения, как многие опасались, при том, что добыча в самих США продолжает рваться вверх и прогноз роста на 2019 год оказывается под вопросом. "Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель, - отмечает Оле Хансен. - ОПЕК и Россия могут с помощью сокращения добычи поддерживать уровень 70 долларов за баррель, а правительство США могло бы использовать некоторую гибкость в выдаче своих разрешений для предотвращения прорыва цены выше 80 долларов за баррель. Но в краткосрочной перспективе сохраняется риск чрезмерного снижения на рынке. При цене выше 80 долл. США за баррель рынок звал к отметке 90 долл. США, а ниже 70 долл. США за баррель разговор пойдет о 60 долл. США. Ни та, ни другая ситуация не устойчивы, но они создают ту волатильность, к которой мы на рынке нефти уже привыкли. Чтобы этот рынок стабилизировался, сначала нужен разворот хедж-фондов от продажи. Судя по темпам продажи в течение пяти недель до 30 октября, для этого может потребоваться нечто большее, чем словесная интервенция от ОПЕК. Однако после сокращения ставок на повышение по нефти марок WTI и Brent до 13-месячного и 15-месячного минимума соответственно может понадобиться почти фундаментальный сдвиг рыночных перспектив, чтобы снижение продолжилось".
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