Котировки Brent будут восстанавливаться и вернутся в диапазон 72-74 долл./барр. - Промсвязьбанк

"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за

увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита на рынке нефти. Следующая встреча мониторингового комитета запланирована на 5 декабря, в преддверии саммита ОПЕК, который состоится на следующий день 6 декабря. Саудовская Аравия также сообщила, что ее экспорт в декабре снизится на 500 тыс. барр./сут. Полагаем, что котировки Brent будут восстанавливаться и вернутся в диапазон 72-74 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.