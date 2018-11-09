Доллар, нефть и санкции испортили рублю окончание недели - ИК "Велес Капитал"

Уже после первых часов валютных торгов в пятницу доллар впервые за почти месяц "перешагнул" через отметку в 67 руб., а в течение оставшегося рабочего дня обновил максимум с 18 сентября, поднявшись выше 67,5 руб., комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Давление на позиции рубля продолжало оказывать сочетание целого ряда негативных факторов. В частности, на внешних рынках доллар усилил свой рост после итогов заседания ФРС, оправдавших ожидания инвесторов на еще одно повышение процентной ставки до конца текущего года и сохранение курса ужесточения процентной политики в 2019 г. В пятницу индекс USD к корзине основных валют достаточно близко подходил к отметке в 97 пунктов, и, хотя так и не смог дотянуться до указанного уровня, однако сполна отыграл все потери после выборов в США.

"Котировки нефти, в свою очередь, продолжили падение и уже в середине дня впервые с 10 апреля оказались ниже 70 долл. за баррель по марке Brent. Пока факторы, отражающие рост предложения сырья на рынке, оказывают гораздо большее влияние на рынок, чем вероятность сокращения добычи странами ОПЕК+ в следующем году. Наконец, основным фактором, дестабилизирующим рубль, остаются растущие санкционные угрозы. Расширение действующих санкций против ряда российских физических и юридических лиц в четверг вечером усилило давление на рубль, но при этом не сняло напряженности, так как вопрос с введением второго пакета августовских санкций остался открытым. Пока санкционная риторика лишь усиливается, и на этом фоне рубль будет игнорировать возможные позитивные факторы (например, разворот в котировках нефти, улучшение аппетита инвесторов на развивающихся рынках или продажа валютной выручки с приближением налоговых платежей экспортеров)", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".