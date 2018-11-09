Без нефтяной поддержки рубль становится очень уязвим перед санкционной риторикой - БКС

Говорить о разнонаправленном воздействии рыночных факторов на динамику рубля сейчас не приходится - большинство наиболее существенных факторов влияния складываются не в пользу российской валюты, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Итоги заседания ФРС в очередной раз не стали для рынков сюрпризом - ставка осталась без изменений на уровне 2-2,25%. Также монетарные власти США сохранили неизменным и свои экономические прогнозы (потребительские расходы продолжают свой рост, рынок труда остается на высоте, инфляционные процессы активизируются в рамках прогнозной траектории), дав рынкам четкий сигнал о том, что цикл ужесточения ДКП продолжится. Эксперт полагает, что на декабрьском заседании ФРС с высокой вероятностью ставка будет повышена. Тем не менее, хотя рынки и были готовы к данным итогам заседания, подтверждение курса постепенного ужесточения монетарной политики США оказывает соответствующее давление на динамику большинства ЕМ, инвесторы снова склоняются к отказу от риска в пользу американских "save heaven" в виде UST.

Определенное выше давление на сектор ЕМ является лишь одним из нескольких негативных факторов для рубля. Спад нефтяных котировок планомерно выбивает "почву из-под ног" рублёвого актива. Так, в пятницу нефть снижается до апрельских минимумов ниже 70$/барр. - наблюдаемый и ранее спад усиливается спекуляциями на тему ликвидации ОПЕК. На взгляд Антона Покатовича, снижение Brent пока что не носит критически негативный характер для рубля, однако, с учетом нового витка ужесточения западной санкционной риторики в отношении РФ, курсу российской валюты остается только вернуться в девальвационный канал.

"Сейчас усиление западного давления на РФ происходит в форме введения дополнительных американских санкций к нескольким российским физическим лицам и компаниям по "украинскому вопросу", что в экономической плоскости носит нейтральный характер, - указывает аналитик "БКС Премьер". - Однако психологический аспект в виде настроений инвесторов в данном случае получает явный сигнал - уровень жёсткости санкционного давления в отношении РФ остаётся неопределенным и, следовательно, инвесторы не должны выпускать из внимания данный риск в отношении России. Более того, опасения инвесторов усиливаются новостями из Австрии. По предварительным данным, австрийскими властями раскрыт российский шпион - глава австрийского МИД на этом фоне отменил свой визит в РФ. Особенно примечательными данные события выглядят на фоне активизации просьб Лондона к ЕС о введении санкций против сотрудников российской разведки, которые могут быть причастны к отравлению в Солсбери. В итоге мы наблюдаем весьма пессимистичную картину - наиболее опасный для РФ второй блок "химических" санкций еще не введен (заметим также, что формат этих санкций так до конца и не определен), а рублевый актив уже сейчас в значительной мере дестабилизирован".

По мнению аналитика, фактором дестабилизации валютного курса также служит и снижение стабильности долгового рынка РФ. На этой неделе Минфин провел весьма неудачные аукционы по размещению ОФЗ, не сумев найти спрос ни на 5-летние ни на 10-летние бумаги. "Полагаем, что одним из наиболее негативных факторов данных размещений была премия к рынку, предложенная министерством, - подчеркивает Антон Покатович. - Минфин в своих заявлениях определял свою позицию как нейтральную по отношению к влиянию на долговой рынок, однако предложенные премии на последних аукционах идут в разрез с данной позицией. Не менее странными выглядят вчерашние заявлениям представителей министерства о планах увеличения еженедельных объемов размещения до 20-30 млрд руб. Сегодняшние вербальные интервенции носят сглаживающий характер - данные планы министров хочет реализовать при стабилизации отечественного рынка. Однако эффективность данных заявлений находится на пониженном уровне - коммуникация с участниками рынка уже подорвана. Следующая неделя может стать весьма сложной для рубля. Без фундаментальной поддержки со стороны нефтяного рынка любое даже незначительное усиление санкционной риторики будет отражаться ослаблением рубля. Ожидаем курс рубля на следующей неделе в диапазоне 66,4-68,2".