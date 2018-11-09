Платина и палладий дорожают вопреки негативу на автомобильном рынке - Julius Baer

"Судя по недавнему росту цен на платину и палладий, можно подумать, что в секторе произошло улучшение фундаментальных факторов, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основными потребителями обоих металлов являются производители автомобильных катализаторов: платины - для дизельных двигателей, палладия - для бензиновых. При этом глобальная динамика продаж машин с лета ухудшается, особенно в Китае, который является крупнейшим в мире автомобильным рынком. В годовом выражении продажи падают пять месяцев подряд, что является худшим результатом за более чем 18 лет. Власти Поднебесной снова задумываются о снижении налога на покупку, чтобы оживить рынок, и этот факт мог заставить потребителей воздержаться от покупок в текущий момент, что добавило негатива к общей динамике. Налоговые стимулы улучшат настроения и продажи в краткосрочной перспективе, поскольку перетянут будущий спрос в настоящее, что, однако, ухудшит долгосрочные перспективы роста в секторе.

Продажи автомобилей в ЕС продолжают оставаться под давлением со стороны новых правил эмиссионных тестов, которые вступили в силу в прошлом сентябре. Автопроизводители оказались не готовыми к их введению и были вынуждены сократить производство, что отразилось на продажах. Замедление экономического роста в Европе в целом, по нашим оценкам, делает маловероятным восстановление сектора. На этом фоне США остаются единственным крупным рынком, который сохраняет позитивную динамику. Продажи держатся вблизи рекордных уровней благодаря сильному росту ВВП и положительной ситуации на рынке труда. Принимая все эти тренды во внимание, мы не можем найти рациональное объяснение ралли на рынке палладия. Оно, вероятно, связано с активностью спекулянтов и техническими покупками на фьючерсном рынке, в том числе на ожиданиях снижения налогов в Китае".