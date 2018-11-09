Инвесторы ожидают цены на Brent в диапазоне $70-80 за баррель, но видят риски в росте добычи в США - БКС

Инвесторы ожидают в обозримом будущем цены на нефть марки Brent в пределах $70-80 за баррель, однако видят главным риском для своих прогнозов рост добычи в США, сообщается в отчете аналитиков инвестбанка "БКС Глобал Маркетс" по итогам встреч с инвесторами в нефтегазовом секторе.

"Из опрошенных нами клиентов 74% полагают, что в обозримом будущем цены на нефть останутся в пределах $70-80 за баррель, однако по-прежнему считают главным риском рост добычи в США. Еще один повод для опасений - возможное замедление китайской экономики в свете торговой войны, что может еще больше продавить спрос", - говорится в обзоре.

Между тем, согласно данным опроса, 15% инвесторов ожидают, что нефть пробьет отметку $100 за баррель уже в следующем году, отмечая недостаточные инвестиции в сектор, которые могут стать причиной перебоев в поставках.

Как отмечается в материалах "БКС Глобал Маркетс", инвесторы по-прежнему предпочитают российский рынок, порядка 75% опрошенных клиентов сохраняют позицию "выше рынка" для акций РФ по сравнению с остальными EM. "Большинство клиентов считают, что риски уже отыграны. Низкие ценовые уровни и высокая дивидендная доходность обеспечат российскому рынку акций устойчивость в условиях потенциального санкционного давления и прочих проблем на EM", - полагают аналитики.

Эксперты пишут, что российские нефтяные компании "остаются излюбленным сектором для инвесторов в EM с долей в некоторых случаях более 50% в портфеле российских активов". Аналитики отмечают, что в то время как "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN) остаются фаворитами сектора, все больше инвесторов начинают интересоваться "Газпромом" (MOEX: GAZP), который может стать лучшей бумагой в 2019 году.