Падение нефтяных цен приобретает лавинообразный характер - БКС

"Непрекращающееся падение нефтяных цен приобретает лавинообразный характер, а любые коррекционные попытки натыкаются на активные продажи, двигающие котировки поступательно вниз. Сегодня Brent впервые с апреля пробила психологически важный уровень $70, теряя сейчас 2% около отметки $69,6. Надежды на то, что на предстоящем в ближайшие выходные заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будет рассмотрен вопрос о сокращении добычи, постепенно тают, не получив подтверждения от официальных лиц. Поэтому все большее опасение участники рынка испытывают относительно того, что непрекращающийся рост добычи как в Штатах, так и у других ключевых производителей вызовет переизбыток предложения нефти. Кроме того, давление на нефтяные цены оказывает усилившийся рост доллара", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.