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09 ноября 2018 года 16:18
Доллар пробил отметку 67 рублей и не собирается останавливаться на достигнутом - БКС
"На старте сессии в паре USD/RUB наблюдались попытки скорректировать восходящий импульс предыдущих торгов, но затем пара возобновила поступательный рост, переписав двухмесячную вершину. Пара EUR/RUB в пятницу открылась вниз, но затем также перешла к активному повышению, обновив месячный максимум. Рубль третью сессию подряд демонстрирует поступательное снижение, ускорив вчера нисходящую динамику. В основном этому способствует непрекращающееся падение нефти, причем текущее ослабление российской валюты существенно отстает от активного снижения нефтяных котировок, в результате чего рублевая стоимость нефти сегодня в очередной раз обновила трехмесячный минимум. Негативная динамика наблюдается и на валютных рынках развивающихся стран. Вчерашняя риторика ФРС, сопровождавшая ожидаемое решение сохранить ставку неизменной, продемонстрировала намерение регулятора неуклонно придерживаться ранее обозначенных темпов повышения ставки. Это привело к ускорению роста индекса доллара, возродив страхи относительно ухудшения и без того сложного финансово-экономического состояния многих развивающихся стран. Дополнительное давление на рубль оказывает усиление нисходящей динамики российского долгового рынка. Сегодня индекс RGBI демонстрирует снижение третью сессию подряд, обновив двухмесячный минимум, свидетельствуя о вероятном выходе иностранных инвесторов из рублевых долговых инструментов в валюту. Учитывая взятый темп обесценения, а также приближающееся решение по санкциям, скорее всего, пара USD/RUB продолжит повышаться, и ближайшей целью данного движения будет область 67,7-67,85, находящаяся на полпути от октябрьского минимума 64,85 к двухлетней вершине 70,6", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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09 ноября 2018 года 17:46
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.09 ноября 2018 года 17:15
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.09 ноября 2018 года 16:44
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.09 ноября 2018 года 12:36
"Евро перешел к снижению накануне и развивает коррективный импульс в последний день торговой недели. Игроки фиксируют прибыль, отыскав удобный предлог в виде восстановления доллара после заседания Федрезерва. Центробанк США ожидаемо оставил политику без изменений, но при этом намекнул на... читать дальше
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.09 ноября 2018 года 11:33
"Цены на нефть остаются под давлением на фоне опасений по увеличению предложения. США стали лидером по добыче нефти в мире, производство в стране подскочило до 11,6 млн барр./сут. (+400 тыс. барр./сут.), что привело к распродажам. В ответ на это Мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может... читать дальше
.09 ноября 2018 года 11:17
В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе - FxPro
"В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе: Ethereum (ETH) прибавляет чуть менее 7%, XRP вырос более чем на 11%, Bitcoin Cash (BCH) и вовсе набрал более 35%. Среди не входящих в Топ-10 криптовалют выделился ZCash (ZEC) с... читать дальше
.09 ноября 2018 года 10:18
Нефть сильно перепродана, да и объективных факторов для столь резкого и сильного снижения нет - Алор Брокер
Ночью нефть падала до сильной поддержки 70,5 доллара за баррель, и растут сомнения, что и этот уровень сможет устоять. Как и ранее, основные продажи нефтяных контрактов пришлись на время торгов в Штатах. Но и сегодня с утра нефть не спешит отскакивать от локальных минимумов. Складывается... читать дальше
.09 ноября 2018 года 09:40
Американский рынок акций закрылся в четверг незначительным и разнонаправленным изменением основных индексов. Азиатские фондовые рынки снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.08 ноября 2018 года 17:23
На рынке нефти появились новые факторы изменения совокупного баланса. Пока игроки концентрировались на рисках нехватки предложения, связанных с иранским эмбарго и проблемами добычи в Венесуэле, на первый план вышла вероятность перепроизводства сырья, указывает глава исследований сырьевых рынков... читать дальше
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