Доллар пробил отметку 67 рублей и не собирается останавливаться на достигнутом - БКС

"На старте сессии в паре USD/RUB наблюдались попытки скорректировать восходящий импульс предыдущих торгов, но затем пара возобновила поступательный рост, переписав двухмесячную вершину. Пара EUR/RUB в пятницу открылась вниз, но затем также перешла к активному повышению, обновив месячный максимум. Рубль третью сессию подряд демонстрирует поступательное снижение, ускорив вчера нисходящую динамику. В основном этому способствует непрекращающееся падение нефти, причем текущее ослабление российской валюты существенно отстает от активного снижения нефтяных котировок, в результате чего рублевая стоимость нефти сегодня в очередной раз обновила трехмесячный минимум. Негативная динамика наблюдается и на валютных рынках развивающихся стран. Вчерашняя риторика ФРС, сопровождавшая ожидаемое решение сохранить ставку неизменной, продемонстрировала намерение регулятора неуклонно придерживаться ранее обозначенных темпов повышения ставки. Это привело к ускорению роста индекса доллара, возродив страхи относительно ухудшения и без того сложного финансово-экономического состояния многих развивающихся стран. Дополнительное давление на рубль оказывает усиление нисходящей динамики российского долгового рынка. Сегодня индекс RGBI демонстрирует снижение третью сессию подряд, обновив двухмесячный минимум, свидетельствуя о вероятном выходе иностранных инвесторов из рублевых долговых инструментов в валюту. Учитывая взятый темп обесценения, а также приближающееся решение по санкциям, скорее всего, пара USD/RUB продолжит повышаться, и ближайшей целью данного движения будет область 67,7-67,85, находящаяся на полпути от октябрьского минимума 64,85 к двухлетней вершине 70,6", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.