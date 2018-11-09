В скором времени увидим укрепление американского доллара до 68 рублей - Аналитика Онлайн

"На торгах в пятницу за доллар дают 67 рублей, евро торгуется на уровне 75 рублей 90 копеек. Девальвация российской валюты происходит более быстрыми темпами, чем мы ожидали. Напомним, ранее мы неоднократно высказывались за идею покупки американской валюты в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Цели, которые мы обозначали - уровни 67-68, первая уже достигнута. С учетом текущей ситуации на российском фондовом рынке, на зарубежных площадках, а также на нефтяном рынке стоит ожидать, что в скором времени мы увидим укрепление американского доллара до 68 рублей. До конца года он может подняться до 70 рублей", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.