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09 ноября 2018 года 15:58
В скором времени увидим укрепление американского доллара до 68 рублей - Аналитика Онлайн
"На торгах в пятницу за доллар дают 67 рублей, евро торгуется на уровне 75 рублей 90 копеек. Девальвация российской валюты происходит более быстрыми темпами, чем мы ожидали. Напомним, ранее мы неоднократно высказывались за идею покупки американской валюты в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Цели, которые мы обозначали - уровни 67-68, первая уже достигнута. С учетом текущей ситуации на российском фондовом рынке, на зарубежных площадках, а также на нефтяном рынке стоит ожидать, что в скором времени мы увидим укрепление американского доллара до 68 рублей. До конца года он может подняться до 70 рублей", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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09 ноября 2018 года 17:46
"Судя по недавнему росту цен на платину и палладий, можно подумать, что в секторе произошло улучшение фундаментальных факторов, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основными потребителями обоих металлов являются производители автомобильных катализаторов: платины... читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:15
Инвесторы ожидают цены на Brent в диапазоне $70-80 за баррель, но видят риски в росте добычи в США - БКС
Инвесторы ожидают в обозримом будущем цены на нефть марки Brent в пределах $70-80 за баррель, однако видят главным риском для своих прогнозов рост добычи в США, сообщается в отчете аналитиков инвестбанка "БКС Глобал Маркетс" по итогам встреч с инвесторами в нефтегазовом секторе. "Из опрошенных... читать дальше
.09 ноября 2018 года 16:44
"Непрекращающееся падение нефтяных цен приобретает лавинообразный характер, а любые коррекционные попытки натыкаются на активные продажи, двигающие котировки поступательно вниз. Сегодня Brent впервые с апреля пробила психологически важный уровень $70, теряя сейчас 2% около отметки $69,6. Надежды... читать дальше
.09 ноября 2018 года 12:36
"Евро перешел к снижению накануне и развивает коррективный импульс в последний день торговой недели. Игроки фиксируют прибыль, отыскав удобный предлог в виде восстановления доллара после заседания Федрезерва. Центробанк США ожидаемо оставил политику без изменений, но при этом намекнул на... читать дальше
.09 ноября 2018 года 11:40
"На рынке сохраняются опасения в отношении того, что послабления по иранским санкциям и рост добычи нефти в США могут привести к избытку предложения сырья. Накануне дополнительным поводом для продаж послужило сообщение от Wall Street Journal. По данным издания, власти Саудовской Аравии заказали... читать дальше
.09 ноября 2018 года 11:33
"Цены на нефть остаются под давлением на фоне опасений по увеличению предложения. США стали лидером по добыче нефти в мире, производство в стране подскочило до 11,6 млн барр./сут. (+400 тыс. барр./сут.), что привело к распродажам. В ответ на это Мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может... читать дальше
.09 ноября 2018 года 11:17
В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе - FxPro
"В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе: Ethereum (ETH) прибавляет чуть менее 7%, XRP вырос более чем на 11%, Bitcoin Cash (BCH) и вовсе набрал более 35%. Среди не входящих в Топ-10 криптовалют выделился ZCash (ZEC) с... читать дальше
.09 ноября 2018 года 10:18
Нефть сильно перепродана, да и объективных факторов для столь резкого и сильного снижения нет - Алор Брокер
Ночью нефть падала до сильной поддержки 70,5 доллара за баррель, и растут сомнения, что и этот уровень сможет устоять. Как и ранее, основные продажи нефтяных контрактов пришлись на время торгов в Штатах. Но и сегодня с утра нефть не спешит отскакивать от локальных минимумов. Складывается... читать дальше
.09 ноября 2018 года 09:40
Американский рынок акций закрылся в четверг незначительным и разнонаправленным изменением основных индексов. Азиатские фондовые рынки снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.08 ноября 2018 года 17:23
На рынке нефти появились новые факторы изменения совокупного баланса. Пока игроки концентрировались на рисках нехватки предложения, связанных с иранским эмбарго и проблемами добычи в Венесуэле, на первый план вышла вероятность перепроизводства сырья, указывает глава исследований сырьевых рынков... читать дальше
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