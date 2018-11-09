Евро будет в коридоре 75,6-77 рублей - ГК "Форекс Клуб"

Рубль усилил днем снижение против основных резервных валют и вышел из стабилизационного коридора 65-67 против доллара, в котором он держался с последней декады сентября. Объявление накануне вечером о новых "крымско-донбасских" санкциях США не создают фундаментального риска для российской валюты, однако психологическое давление от них исходит. Рублевая цена барреля сорта Brent сползла ниже отметки 4,7 тысяч. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,7-67,9 рубля, евро - в коридоре 75,6-77 рублей, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.