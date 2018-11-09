Raiffeisenbank снизил оценку акций Яндекса на 8%, сохранив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $41,4 до $38,1 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.

"Снижение оценки бумаг "Яндекса" связано в первую очередь с девальвацией рубля, при этом мы расцениваем недавнее падение котировок, вызванное негативным новостным фоном, как хорошую возможность для покупки. Слухи о намерении Сбербанка (MOEX: SBER) приобрести значительный пакет акций "Яндекса", которые впоследствии были опровергнуты, а также новости о намерении усилить регулирование новостных агрегаторов и изменить ценообразование на рынке такси привели к падению котировок акций на 30%", - говорится в отчете Raiffeisenbank.

По мнению эксперта, значительно превзошедшие ожидания рынка результаты компании за третий квартал 2018 года и повышение менеджментом прогнозов на 2018 год подчеркивают расхождение между фундаментальными показателями "Яндекса" и его рыночной оценкой.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $43,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $29,1 за штуку.