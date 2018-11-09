.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 ноября 2018 года 11:17
В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе - FxPro
"В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе: Ethereum (ETH) прибавляет чуть менее 7%, XRP вырос более чем на 11%, Bitcoin Cash (BCH) и вовсе набрал более 35%. Среди не входящих в Топ-10 криптовалют выделился ZCash (ZEC) с ростом на 16%, - констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Недавно в сети произошел хардфорк Sapling, по итогам которого скорость обработки транзакций выросла до 90%. Стоит отметить, что само их количество снизилось на 70% до 3.5 тыс. в сутки, против 12 тыс. в начале года. В комьюнити считают, что крипто рынок получил импульс за счет промежуточных выборов в США, где в ряде штатов победили сторонники криптовалют и блокчейна". Помимо этого, крупнейшие американские крипто компании активно создают возможности для лоббирования интересов "цифрового" сектора в правительстве, указывает эксперт. Также А. Купцикевич отмечает, что их размеры давно позволили им перестать называться "стартапами". Так, капитализация Coinbase пробила отметку $8 млрд. Тем не менее, SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) США опубликовала отчет о более чем 10 закрытых незаконных ICO. При этом, на рассмотрении - еще 255 случаев, что указывает на необходимость сохранять весьма осторожный оптимизм в отношении благосклонной позиции регулятора в ближайшем будущем. "Снижение индексов акций с исторических максимумов также поддерживало спрос на цифровые активы. Хотя текущая стабильность может быть в большей степени связана с преобладанием подхода "купил и забыл": по данным исследования CoinMetrics, из всей эмиссии биткоина за последние полгода в движение приводилась лишь каждая четвертая монета. Ровно год назад с текущей капитализации крипто рынка около $215 млрд. началась взрывная фаза роста цифровых валют, по итогам которой в течение всего 2 месяцев суммарная капитализация взлетела до $822 млрд. В итоге, началась масштабная коррекция, которой удалось откатить рынок до текущих значений", - резюмирует ведущий аналитик FxPro.
.
09 ноября 2018 года 17:46
"Судя по недавнему росту цен на платину и палладий, можно подумать, что в секторе произошло улучшение фундаментальных факторов, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основными потребителями обоих металлов являются производители автомобильных катализаторов: платины... читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:15
Инвесторы ожидают цены на Brent в диапазоне $70-80 за баррель, но видят риски в росте добычи в США - БКС
Инвесторы ожидают в обозримом будущем цены на нефть марки Brent в пределах $70-80 за баррель, однако видят главным риском для своих прогнозов рост добычи в США, сообщается в отчете аналитиков инвестбанка "БКС Глобал Маркетс" по итогам встреч с инвесторами в нефтегазовом секторе. "Из опрошенных... читать дальше
.09 ноября 2018 года 16:44
"Непрекращающееся падение нефтяных цен приобретает лавинообразный характер, а любые коррекционные попытки натыкаются на активные продажи, двигающие котировки поступательно вниз. Сегодня Brent впервые с апреля пробила психологически важный уровень $70, теряя сейчас 2% около отметки $69,6. Надежды... читать дальше
.09 ноября 2018 года 12:36
"Евро перешел к снижению накануне и развивает коррективный импульс в последний день торговой недели. Игроки фиксируют прибыль, отыскав удобный предлог в виде восстановления доллара после заседания Федрезерва. Центробанк США ожидаемо оставил политику без изменений, но при этом намекнул на... читать дальше
.09 ноября 2018 года 11:40
"На рынке сохраняются опасения в отношении того, что послабления по иранским санкциям и рост добычи нефти в США могут привести к избытку предложения сырья. Накануне дополнительным поводом для продаж послужило сообщение от Wall Street Journal. По данным издания, власти Саудовской Аравии заказали... читать дальше
.09 ноября 2018 года 11:33
"Цены на нефть остаются под давлением на фоне опасений по увеличению предложения. США стали лидером по добыче нефти в мире, производство в стране подскочило до 11,6 млн барр./сут. (+400 тыс. барр./сут.), что привело к распродажам. В ответ на это Мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может... читать дальше
.09 ноября 2018 года 10:18
Нефть сильно перепродана, да и объективных факторов для столь резкого и сильного снижения нет - Алор Брокер
Ночью нефть падала до сильной поддержки 70,5 доллара за баррель, и растут сомнения, что и этот уровень сможет устоять. Как и ранее, основные продажи нефтяных контрактов пришлись на время торгов в Штатах. Но и сегодня с утра нефть не спешит отскакивать от локальных минимумов. Складывается... читать дальше
.09 ноября 2018 года 09:40
Американский рынок акций закрылся в четверг незначительным и разнонаправленным изменением основных индексов. Азиатские фондовые рынки снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.08 ноября 2018 года 17:23
На рынке нефти появились новые факторы изменения совокупного баланса. Пока игроки концентрировались на рисках нехватки предложения, связанных с иранским эмбарго и проблемами добычи в Венесуэле, на первый план вышла вероятность перепроизводства сырья, указывает глава исследований сырьевых рынков... читать дальше
.08 ноября 2018 года 17:02
Предстоящее в воскресенье заседание комитета ОПЕК может оказать существенную поддержку ценам на нефть - ГК "ФИНАМ"
"На неоднозначном информационном фоне в четверг цены на нефть прибавляют 0,25%, находясь выше отметки $72 по эталонному сорту Brent. По заявлению представителя госдепа США Брайана Хука, Вашингтон будет стараться не допустить роста нефтяных цен в ближайшие полгода из-за санкций против Ирана, в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.