Любой намек на более мягкие последствия ограничений против РФ может быть триггером для волны покупок российских "госбондов" - РФПИ

"Несмотря на стабильность US-Treasuries, российские "бонды" продолжили торговаться в негативном ключе из-за внешних угроз и небольшого ослабления рубля. Долларовые бумаги прибавляли в доходности 6-10 б.п., тогда как в ОФЗ повышение измерялось 5-12 б.п. До прояснения ситуации с дальнейшими действиями США рынок вряд ли сможет развернуться, учитывая, что доходности по-прежнему на 40-50 б.п. ниже сентябрьских максимумов. Однако и переоценивать угрозы не стоит: любой намек на более мягкие последствия любых дополнительных ограничений против РФ может быть триггером для новой волны покупок российских "госбондов" нерезидентами и локальными инвесторами", - отмечают в РФПИ.