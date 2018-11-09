Рубль выигрывает у нефти, но стоит ли быть спокойным? - TeleTrade

"Российская валюта, которая на горизонте долгого времени жила в отрыве от реальности, похоже, решила вернуться в мир, - комментирует ситуацию на валютном рынке ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. - Нефть марки Brent, подешевевшая от пика 86,74$ за баррель до уровня 70,47$ за баррель, безусловно, является потенциальной угрозой для рубля. Но откровенно говоря, стоит признать, что корреляция рубля и нефти заметно снизилась, и на 18,75%-е падение рынка нефти доллар США ответил лишь локальным ростом в 3,15%. Однако нефть приближается к важной зоне 70-70,50$ за баррель, ниже которой она не торговалась с апреля 2018г. В августе котировки локально опускались до отметки 70,30$ за баррель, но ниже не пошли. После 5-ти недельного снижения, которое идет практически без отскоков, напрашивается хотя бы ретест зоны 75-76$ за баррель, где проходил долгосрочный тренд на повышение от июня 2017г. Поэтому пока ниже 70$ нефть я не жду".

Однако не только с оглядкой на неё живёт рубль, считает эксперт TeleTrade. Тут и укрепление доллара после того, как ФРС США подтвердила курс на повышение ставки в декабре, и снижение цен на долговые бумаги правительства. Продать ОФЗ в полном объеме Минфин не может уже три месяца подряд, а после истечения 90-дневного срока, который давался нашей стране после дела Скрипалей, угроза введения второго пакета санкций стала снова беспокоить участников.

"Напомню, что в начале недели Госдеп объявил, что Кремль не выполнил требования по химическому оружию. Тем не менее, согласно технической картине, которая просматривается на графике пары USD/RUB, пока основной зоной сопротивления выступит район 67,20 рублей. Вот если американская валюта закрепится выше, тогда действительно есть повод для беспокойства. А если после достижения данного рубежа доллар пойдет в откат, то значит угроза миновала, и у нас в запасе есть еще несколько недель спокойствия", - заключает Анастасия Игнатенко.