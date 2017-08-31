В пятницу фондовые «быки» могу сохранить инициативу - ИК "Фридом-Финанс"

В четверг российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику, чему способствовал внешний фон, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. При этом в начале торгов продажи в наших активах преобладали, на фоне отката нефти марки Brent ниже 51 доллара. Однако во второй половине дня ситуация изменилась. Так, наш рынок был поддержан восстановлением рынка энергоносителей, который полностью отыграл снижение предыдущего дня, в результате чего нефть марки Brent вновь поднялась выше 52 долларов. Также поддержку нашем «быкам» оказала ситуация на внешних фондовых площадках. На фоне снижения геополитической напряженности, в Европе к окончанию дня основные индексы прибавили до 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. В сложившихся условиях индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0,7%, преодолев отметку 2020 пунктов, индекс РТС поднялся 1%, до 1096 пунктов. Лидерами торгов выступили акции НМТП, Системы и МТС, прибавившие более 4,5%. Хуже рынка закрылись Полиметалл и Открытие, потерявшие 5,4% и 3,6% соответственно.

На валютной секции Московской биржи, на фоне восстановления цен на нефть, российский рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,8%, достигнув 58 и 69,1 рубля соответственно.

"Стоит отметить, что мы в своих прогнозах, сделанных ранее, недооценили силу рубля, - указывает эксперт ИК. - Мы предполагали, что после ухода поддержки со стороны налогового периода и в отсутствии существенного роста цен «медведям» в долларе вряд ли удастся пробить поддержку на уровне 59. Однако общий рост аппетитов к риску, а также сохранение привлекательности российских активов с точки зрения операций carry trade поддержали рубль, что привело к продолжению негативной динамики в американской валюте. При этом, с технической точки зрения мы отмечали, что доллар в случае пробоя уровня 59 рублей может отступить в район поддержки на уровне 57,5 рублей. Реализацию данного сценария мы сейчас наблюдаем на валютном рынке. В рамках вечерней сессии мы не исключаем дальнейшего роста на американских площадках и рынке энергоносителей, что будет способствовать спросу на наши активы. В результате рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Также мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях на открытии торгов в пятницу".