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31 августа 2017 года 18:31
Чистый недельный приток капитала в акции РФ был зафиксирован и через Russia-dedicated funds, и через GEM - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели чистый приток капитала в акции РФ через фонды ETF, динамику которых отслеживают эксперты, составил $42 млн. При этом, как отмечают аналитики, крупнейшие инвестирующие в Россию ETF (Russia-dedicated funds), за которыми они наблюдают, показали чистый приток капитала в размере $13 млн, а из GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) на российский фондовый рынок за неделю пришло $29 млн. "Нас впечатляет резкое изменение потоков, крайне редкое явление для текущего года. В ближайшие недели мы будем искать сигналы устойчивости этого тренда", - говорится в обзоре. Кроме того, по итогам анализируемой недели институционалы стали чистыми покупателями, при этом заявки на покупку превысили заявки на продажу на 50%, а со стороны розничных инвесторов наблюдались самые агрессивные покупки за последние три месяца. Между тем эксперты пишут: "В начале лета мы подчеркнули соответствие потенциала роста рынка акций РФ рекомендации "покупать", однако сейчас предупреждаем, что потенциал роста на горизонте 6-12 месяцев сжался до менее 10%, что соответствует рекомендации "держать".
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