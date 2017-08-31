Чистый недельный приток капитала в акции РФ был зафиксирован и через Russia-dedicated funds, и через GEM - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам отчетной недели чистый приток капитала в акции РФ через фонды ETF, динамику которых отслеживают эксперты, составил $42 млн. При этом, как отмечают аналитики, крупнейшие инвестирующие в Россию ETF (Russia-dedicated funds), за которыми они наблюдают, показали чистый приток капитала в размере $13 млн, а из GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) на российский фондовый рынок за неделю пришло $29 млн.

"Нас впечатляет резкое изменение потоков, крайне редкое явление для текущего года. В ближайшие недели мы будем искать сигналы устойчивости этого тренда", - говорится в обзоре.

Кроме того, по итогам анализируемой недели институционалы стали чистыми покупателями, при этом заявки на покупку превысили заявки на продажу на 50%, а со стороны розничных инвесторов наблюдались самые агрессивные покупки за последние три месяца.

Между тем эксперты пишут: "В начале лета мы подчеркнули соответствие потенциала роста рынка акций РФ рекомендации "покупать", однако сейчас предупреждаем, что потенциал роста на горизонте 6-12 месяцев сжался до менее 10%, что соответствует рекомендации "держать".