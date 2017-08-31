Цены на платину продолжат испытывать давление из-за последствий «дизельгейта» - Julius Baer

После того, как платина оказалась недооцененной в середине июля, цены на нее продолжают восстанавливаться, и в начале текущей недели ненадолго превысили планку в 1 000 долл. США за унцию, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Как и в отношении других металлов, ослабление доллара США и улучшение настроений на рынке фьючерсов стали ключевыми драйверами роста. Оба фактора, на взгляд аналитика, являются временными. Неожиданное ослабление американской валюты является основной причиной, почему К. Менке сохраняет осторожность в отношении рынков металлов в целом. Учитывая уверенные темпы роста экономики США и ожидания дальнейшего роста ставок ФРС США, эксперт сохраняет уверенность, что американская валюта начнет укрепляться, что будет оказывать давление на цены металлов.

"Тем временем, настроения на рынке фьючерсов нормализовались после закрытия коротких позиций, - комментирует К. Менке. - Дальнейшее улучшение выглядит маловероятным, поскольку спрос на платину продолжает испытывать давление со стороны быстро падающей доли дизельных автомобилей на европейском рынке. После обсуждения этого вопроса с экспертами индустрии мы укрепились во мнении, что обещанных немецкими производителями улучшений в программном обеспечении автомобилей окажется недостаточно, чтобы существенно сократить выбросы оксида азота и снизить обеспокоенность потребителей по поводу потенциальных запретов на вождение дизельных автомобилей и падающей стоимости перепродажи. Учитывая сохраняющуюся ограниченность предложения платины, мы полагаем, что рынок будет сбалансированным или слегка перенасыщенным. Сохраняющаяся слабость доллара США и улучшающиеся настроения на рынке подтолкнули цены на платину к росту выше 1 000 долл. США за унцию на этой неделе. Связанные с дизельным скандалом негативные факторы будут сохраняться, поскольку обещанных автопроизводителями решений будет недостаточно для существенного сокращения выбросов и снижения обеспокоенности потребителей по поводу потенциальных запретов на использование дизельных автомобилей и падающей стоимости перепродажи".