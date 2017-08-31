Впереди осталась финальная цель текущего локального роста - 2060 пунктов по ММВБ - ИК "ФИНАМ"

"Часто на фондовых рынках происходят интересные и труднообоснуемые движения, особенно в последний день месяца и квартала. Сегодняшний день тому явное подтверждение. Без видимых причин российский фондовый рынок вновь показывает рост, причём он ускорился по сравнению с предыдущими днями. Также стоит отметить тот факт, что российский биржевой индекс ММВБ растёт уже восемь дней подряд, что случается раз в несколько лет. Очень похоже на банальную "зарисовку" цен на самые лучшие акции под конец месяца, даже российский рубль "стоит как скала" и не особо реагирует на рынок нефти. С технической точки зрения, картина по российскому индексу ММВБ продолжает оставаться позитивной. Впереди осталась финальная цель текущего локального роста на рубеже 2060 пунктов. Сможет индекс добраться до неё или нет, гадать не будем, но вот хотя бы о частичной фиксации прибыли задуматься уже стоит. Сегодня по США выйдет порция важных данных. Наибольший интерес представляют сведения по доходам и расходам физлиц. Сильные данные будут в пользу роста доллара и могут быть не очень позитивно восприняты рынками акций, поскольку это усилит вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Ну а самые важные показатели будут опубликованы уже завтра – это отчёт от министерства труда США за август", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.