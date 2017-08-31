Ожидаем консолидацию индекса ММВБ вблизи отметки 2030 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Последний день лета торги на европейских биржах начали с роста основных индексов на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в США и Китае. Дело в том, что ускорение роста ВВП США и повышение индекса PMI в производственной сфере Китая усилили ожидания роста двух крупнейших экономик мира. В то же время на фоне роста добычи нефти в штатах цены на нефть марки Brent снизились за минувшие сутки на 1,4% - до $51 за баррель. По данным Минэнерго США, объем суточной добычи на прошлой неделе достиг 9530 тыс. барр. Российские индексы акций в первой половине дня росли вслед за бумагами металлургических компаний. Так, например, индекс ММВБ прибавил 0,85% и достиг отметки 2025 пунктов. Во второй половине дня мы ожидаем консолидацию индекса ММВБ вблизи отметки 2030 пунктов. По нашим оценкам, в ожидании данных по американскому рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу, активность инвесторов по сравнению со вчерашним днем снизится", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.