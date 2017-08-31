Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о покупке золота - Dukascopy Bank SA

"Вчера в ходе торгов пара XAU/USD снизилась до локального уровня поддержки — недельной R2 на 1305,61, которая устояла. Курс закрылся в "красной зоне" на отметке 1308,89. В четверг пара вновь предпринимает попытку пробить уровень поддержки и снизиться к недельной R1, которая расположена на 1298,49. Ослабление геополитической напряжённости и сильный доллар способствуют усилению "медвежьих" настроений в паре. Однако курс продолжает находится в рамках долгосрочного восходящего канала. Поэтому не исключено, что отбившись от нижней его границы на 1299, пара начнёт восхождение. Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о покупке", - отмечают аналитики Dukascopy Bank SA.