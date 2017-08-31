Deutsche Bank поднял оценку акций Polymetal на 13%, оставив рейтинг "держать"

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 7,8 фунта стерлингов до 8,8 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 10,01 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 9,42 фунта стерлингов за штуку.