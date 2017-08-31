"Атон" поднял оценку акций "РусАла" на 28%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 5,3 гонконгского доллара до 6,8 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 6,38 гонконгского доллара, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,44 гонконгского доллара.