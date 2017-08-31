Акции АЛРОСы в ближайший месяц будут торговаться хуже рынка, в диапазоне 77–83 рублей - ИК "Фридом-Финанс"

На рынке наблюдается преимущественно восходящая динамика, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Лидируют бумаги НМТП и ГМК Норильский никель, последние дорожают на фоне роста цены на никель. Также вверх идут бумаги металлургических компаний, за исключением Polymetal. На фоне опубликованной отчетности и новости о проигранном суде ГСС за поставку SSJ-100 снижаются акции Аэрофлота.

В центре внимания статистика по инфляции и безработице в еврозоне, данные по индексам-дефляторам ВВП в США, по обращениям за пособием по безработице, финансовому положению домохозяйств и заказам на новые дома. Эксперт ожидает, что внешний фон будет благоприятствовать росту, и, таким образом, российский рынок сохранит шансы закрыться на положительной территории девятую торговую сессию подряд впервые с осени 2014 года. Не исключено и обновление максимума с весны. Ориентир - уровень 2020–2030 п. по индексу ММВБ.

На локальном рынке в фокусе отчетность АЛРОСы, опубликованная вчера вечером. Сегодня состоится ее обсуждение с менеджментом. Позитивным моментом стало сокращение долговой нагрузки до исторического минимума 0,7х EBITDA.

"Однако главным в отчетности стало снижение основных показателей из-за укрепления рубля, - комментирует Г. Ващенко. - Это привело к падению выручки на 17%, а денежного потока и EBITDA — на 35%. Прибыль в рублевом выражении снизилась на 46%. Впрочем, опережающий рост себестоимости был во многом вызван непроизводственным расходами, а особенностями внутреннего учета. Увеличение стоимости энергии и амортизация слабо повлияла на производственную себестоимость. На мой взгляд, компания сумеет сохранить рентабельность EBITDA на уровне 55%. Выручка по итогам года будет сильно зависеть не только от динамики цен на алмазы и курса пары доллар-рубль, которые пока остаются стабильными, но и от того, сумеет ли компания ликвидировать последствия аварии. Пока ситуацию на руднике Мирный, где добывается около 11% алмазов компании, не удается взять под контроль. Этот вопрос, возможность поддержания уровня добычи, а также временной горизонт и стоимость работ по ликвидации последствий аварии будут ключевыми на конференции. Ориентируюсь пока на то, что по итогам года компания добудет не менее 37,5 млн карат, а выручка составит не менее 297 млрд руб. Промежуточные дивиденды компания, скорее всего, не будет выплачивать из-за необходимости потратить средства на работы по восстановлению добычи. Потери от аварии, включая простой, могут составить более $80 млн. Реакция рынка, скорее всего, будет слабопозитивной. Укрепление рубля не способствует притоку инвестиций в бумаги компании, которые в ближайший месяц, по-видимому, будут торговаться хуже рынка — в диапазоне 77–83 руб.".