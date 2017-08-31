Рост интереса к высокодоходному локальному долговому рынку поддержал рубль - Банк "Зенит"

"Валютные торги среды завершились в среду умеренным укреплением рубля. Характерно, что движение нефтяных котировок и общая динамика высокодоходных валют была негативной, однако рубль был поддержан очередной волной керри- трейдеров. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.56 руб. (-28 коп.), курс евро – 69.64 руб. (-79 коп.). На международном валютном рынке доллар отыграл половину недавних потерь на фоне сильной статистики из США по ВВП за второй квартал и занятости в августе. По итогам дня основная валютная пара снизилась 1 пп до $1.1880. Нефтяные котировки оказались под давлением, несмотря на неплохой отчет Минэнерго США, указавший на минимальный рост добычи в США и значительно более сильное снижение запасов нефти по сравнению с рыночными ожиданиями. Тем не менее, эти данные пока не учитывают потенциальный негативный эффект от урагана Харви, поэтому для рынка они не представляли большой важности. Рубль вчера выглядел увереннее большинства валют ЕМ, что при отсутствии прочих позитивных факторов свидетельствует о возращении спекуляций со стороны нерезидентов. Среднесрочные прогнозы по российской экономике улучшаются, а дефляционная статистика за прошлую неделю делает неизбежным сокращение ключевой процентной ставки ЦБ РФ в сентябре как минимум на 25 бп. На этом фоне интерес к высокодоходному локальному долговому рынку вчера возрос, что поддержало и рубль", - комментируют эксперты банка "Зенит".