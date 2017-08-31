"Ренессанс Капитал" начал анализ Evraz и ММК с рейтингом "покупать" для их бумаг

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ Evraz и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), сообщается в обзоре аналитиков ИК Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ММК, рассчитанная аналитиками ИК, составляет $14,4 за штуку, а акций Evraz - 7,67 фунта стерлингов.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена ММК - 14,4 (текущая цена - 8,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 7,67 (текущая цена - 3,0), рекомендация - покупать.