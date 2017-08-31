Рубль остается на довольно стабильных уровнях благодаря сохраняющемуся аппетиту к российскому риску - "Нордеа Банк"

"Рубль остается на довольно стабильных уровнях благодаря сохраняющемуся аппетиту к российскому риску. Накануне рубль укреплялся к доллару, несмотря на снижающуюся нефть и на укрепление доллара на международных площадках. Этому, вероятно, способствовал дополнительный спрос на рубли в связи с проходившим вчера размещением ОФЗ. Фактор высоких доходностей по рублевым активам при относительно стабильной динамике нефти продолжит поддерживать рубль по крайней мере до середины сентября, когда будет принято решение ЦБ по ключевой ставке. Сегодня ключевым фактором для рубля будет публикация данных по инфляции в ЕС. В случае, если наш прогноз по ускорению инфляции в ЕС оправдается, рубль, вероятно, ослабнет к евро, но укрепится к доллару, попытаясь преодолеть уровень поддержки в 58.4", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.