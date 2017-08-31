Уже до конца следующей недели рубль упадет ниже 59 за доллар - РосЕвроБанк

"Ослабление рубля продолжится на торгах в четверг в условиях бегства инвесторов от рисков и падения цен на нефть ниже $52 за баррель Brent. Тем не менее, нацвалюта почти "стоит на месте", что указывает на сохранение высокой стабильности. Хотя шансов остаться выше 59 за доллар практически нет, движение к этой отметке будет более медленным, чем ожидалось. Но уже до конца следующей недели рубль упадет ниже 59. Сегодня рубль еще может получить шанс на укрепление во второй половине дня, особенно если макроэкономическая статистика в США выйдет позитивной. Кроме того, аукционы ОФЗ способствовали усилению интереса к российской валюте, поэтому во второй половине дня рубль имеет возможность укрепиться к 58,4 за доллар", - считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.