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31 августа 2017 года 11:45
FTSE добавил акции Европлана и НМТП в индекс FTSE All-World Emerging по итогам ребалансировки
FTSE объявил итоги ребалансировки Global Equity Index Series (GEIS). Изменения вступят в силу 15 сентября после закрытия торгов. Как сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, из российских бумаг в рамках данного пересмотра в индекс FTSE All-World Emerging были включены акции ПАО "Европлан" (MOEX: EPLN) (новое название - ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции") и ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (НМТП). По оценкам И.Питерского, включение в индекс FTSE All-World Emerging акций "Европлана" может привести к притоку $12 млн в эти бумаги, включение акций НМТП - к притоку в эти бумаги до $14 млн. "Отметим, что акции НМТП низколиквидны. Поэтому потенциальный приток $14 млн в эти бумаги соответствует 44-дневному объему торгов", - пишет стратег. Кроме того, из индекса FTSE All-World Emerging были исключены акции "Башнефти" (MOEX: BANE), что, по оценкам И.Питерского, приведет к оттоку из этих бумаг $21 млн (хотя дневной объем торгов этими бумаги составляет всего $0,1 млн). Как сообщалось, ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" было создано в рамках объединения Михаилом Гуцериевым своих небанковских финансовых активов. В компанию вошли 100% акций НПФ "Сафмар", 49% акций страховой компании "ВСК" и 100% акций лизинговой компании "Европлан". "Сафмар Финансовые инвестиции" на 65% принадлежит промышленно-финансовой группе "Сафмар", в которую входят все активы семьи М.Гуцериева, 35% акций компании находится в свободном обращении. Технически холдинг был создан в декабре 2016 года - в ходе SPO "Европлана", проведенного на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Промышленно-финансовая группа "Сафмар" разместила 18,6% акций на сумму 15 млрд рублей. По результатам SPO ПАО "Европлан" стало владельцем 100% НПФ "Сафмар" и 49% акций страховой компании "ВСК", принадлежавших группе "Сафмар". Позднее лизинговый бизнес был выделен из ПАО в новую компанию - лизинговую компанию "Европлан". В августе 2017 года был завершен юридический процесс смены наименования ПАО "Европлан" на ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".
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