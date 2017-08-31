Нефть под давлением на фоне опасений более низкого спроса на нее в среднесрочной перспективе - "Нордеа Банк"

"Нефть под давлением на фоне опасений более низкого спроса на нее в среднесрочной перспективе. Виной сложившейся ситуации продолжают выступать последствия обрушившейся непогоды на побережье Мексиканского залива. Напомним, что ураган «Харви» уже привел к приостановке работы около 25% мощностей НПЗ в США. Накануне стихия двинулась на восток (штат Луизиана), и грозит привести к перебою в работе еще нескольким НПЗ. Участники рынка оценивают перспективы восстановления инфраструктуры, памятуя события 2005г., когда ураган Катрина нанес значительный урон Луизиане. Тогда на восстановление потребовалось порядка 3 месяцев. Пока же «Харви» продолжает подрывать спрос на нефть. Накануне выходил отчет Минэнерго США, который отразил снижение запасов нефти, за неделю, закончившуюся 25 августа на 5.4 mn bbl. Однако рынок оставил без внимания данную статистику, т.к. она не учитывает события, связанные с ураганом. Из прочих факторов которые формируют настроения на рынке стоит отметить сохраняющиеся перебои поставок из Ливии, которые впрочем остаются без должного внимания на фоне вышеупомянутой истории. Сегодня пройдет встреча министров энергетики РФ и Ирака, интерес представляет собой тематика возможного продления соглашения ОПЕК+ на период до июня 2018г. Brent краткосрочно на отметках $50-52/bbl", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.