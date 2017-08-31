Статистика по инфляции позитивна для рынка ОФЗ - Промсвязьбанк

"Вероятно, ключевым событием среды для российского долгового рынка стала публикация статистики по инфляции. Индекс потребительских цен в РФ за прошедшую неделю снизился сразу на 0,2%, показатель в годовом выражении замедлился до 3,4-3,5%, что заметно ниже целевого показателя ЦБ в 4%. На этом фоне доходности ОФЗ на дальнем участке кривой продемонстрировали снижение на 3-4 б.п. При этом на Московской бирже наблюдались относительно неплохие объемы – объем торгов по четырем выпускам превысил 1 млрд. руб., а по ОФЗ 26207 и ОФЗ 26211 составил 7-9 млрд руб. На аукционах Минфина 9-летние ОФЗ 26219 в объеме 20,566 млрд руб. и 5-летний "флоатер" ОФЗ 29012 на сумму 15 млрд руб. были размещены при переспросе в 2,8 и 2,6 раза соответственно. Сегодня при сохранении умеренно позитивных внешних условий позитивная динамика рынка ОФЗ может продолжиться. Доходности на среднем и дальнем участках кривой могут продемонстрировать еще небольшое снижение в рамках 2-3 б.п", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.