Внешние условия пока благоприятны для рубля - Бинбанк

"Сообщение об очередном запуске ракеты КНДР на этой неделе взволновало финансовые рынки, однако не оказало значимого влияния на валюты стран с формирующимися рынками, позиции которых в основном оставались достаточно сильными относительно доллара. Данные об изменении занятости от ADP и новая оценка динамики ВВП США во втором квартале оказались лучше ожиданий, однако обеспечили лишь несущественную и кратковременную поддержку доллару, который по-прежнему находится под давлением политической неопределенности в США и отстающей инфляции. Внешние условия пока благоприятны для рубля, и курс доллара в ближайшие два дня, вероятнее всего, будет формироваться в коридоре 58-59 рублей", - полагает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.