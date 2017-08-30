Индекс ММВБ может опуститься до 1998 пунктов, индекс РТС – до 1076 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ

"В четверг индекс ММВБ может опуститься до 1998 пунктов, индекс РТС – до 1076 пунктов при стабильном курсе рубля после того как инвесторы оценят возможное воздействие динамики запасов нефти и бензина в США на конфигурацию мирового рынка добычи сырья", – отмечает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.