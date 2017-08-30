"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR Мегафона на 5%, подтвердив рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) с $11 до $10,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Мегафона", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $11,91 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг оставляет порядка $9,29 за штуку.