Вероятно, в ближайшие дни рост стоимости золота возобновится - Dukascopy Bank SA

"В среду с утра цена на золото снизилась в рамках коррекции до 1306, однако в 12:00 мск пара торговалась на уровне открытия. Драгметалл незначительно снизился в цене из-за ослабления геополитической напряжённости. Вероятно, в ближайшие дни рост стоимости золота возобновится. Технические индикаторы это подтверждают, преимущественно сигнализируя о покупке", - отмечают специалисты Dukascopy Bank SA.