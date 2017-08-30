Вероятно, пара EUR/USD продолжит укрепляться - FxPro

"Пара EUR/USD набрала более 0,5% во вторник, достигая максимума 1,20697, который не фиксировался с декабря 2014 года. В данный момент EUR/USD сдала рост за вторник, торгуясь около 1,1960. И в связи с геополитической напряженностью, вероятно, пара продолжит укрепляться. Хотя сильные данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы, которые выйдут в эту пятницу, смогут дать короткую передышку в падении доллара", - полагает глава аналитического департамента FxPro Эд Андерсон.