Ожидаем ослабления рубля к концу года до отметки 61 за доллар - "Нордеа Банк"

"В случае выхода позитивных предварительных данных по рынку труда в США рубль может снова попытаться уйти выше отметки 58,8 за доллар. Мы пересмотрели наш прогноз по курсу рубля на ближайшую перспективу. Ожидаем более умеренного ослабления рубля к концу года - до отметки 61 (предыдущий прогноз - 63). Более позитивный прогноз по рублю во многом связан с поддержкой, оказываемой рублю сохраняющимся аппетитом иностранных инвесторов к российскому риску", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.