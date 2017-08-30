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30 августа 2017 года 12:53
Краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51,5-52,8/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов цены на нефть "плюсовали", Brent была в районе $52/bbl. Накануне отчет Американского института нефти (API) отразил очередное снижение запасов сырой нефти. Товарные запасы нефти сократились по итогам недели на 5,8 mn bbl, дистиллятов - на 490 k bbl, при этом запасы бензина выросли на 480 k bbl. Стоит отметить, что статистика не учитывает период после обрушения стихии на Мексиканский залив. Т.о. рынок вряд ли будет ощутимо закладываться на текущие данные, в т.ч. сегодняшние от Минэнерго США. Сокращение запасов в перспективе перекроется более низким потреблением из-за последствий урагана. Ситуация на рынке будет принимать более четкие очертания по мере того, как стихия полностью сойдет на нет и начнутся восстановительные работы. Пока же WTI находится под давлением на фоне сокращения ожиданий по потреблению. Информация о перебоях поставок из Ливии также не оказывает заметного продолжительного влияния на рынок. На фоне отмеченных противоречивых сигналов ожидаем сохранение повышенной волатильности, в то же время краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51,5-52,8/bbl", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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30 августа 2017 года 19:05
"К середине недели нефтяные цены корректируются до уровней в $51,5. Последствия урагана "Харви" оказались критичнее всех самых негативных оценок, размер ущерба от удара стихии составляет порядка 75 млрд долларов, что ставит ураган на один уровень с сильнейшими "Катрин" и "Сэнди". Более 30%... читать дальше
.30 августа 2017 года 16:04
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.30 августа 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 августа 2017 года 15:49
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
.29 августа 2017 года 12:05
"Доллар продолжает демонстрировать слабость на международном валютном рынке. Среди причин такой динамики находятся опасения инвесторов об экономических последствиях урагана "Харви", способного привести к замедлению экономического роста в США в 3 квартале, а также публикация довольно сильных данных... читать дальше
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