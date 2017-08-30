Краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51,5-52,8/bbl - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов цены на нефть "плюсовали", Brent была в районе $52/bbl. Накануне отчет Американского института нефти (API) отразил очередное снижение запасов сырой нефти. Товарные запасы нефти сократились по итогам недели на 5,8 mn bbl, дистиллятов - на 490 k bbl, при этом запасы бензина выросли на 480 k bbl. Стоит отметить, что статистика не учитывает период после обрушения стихии на Мексиканский залив. Т.о. рынок вряд ли будет ощутимо закладываться на текущие данные, в т.ч. сегодняшние от Минэнерго США. Сокращение запасов в перспективе перекроется более низким потреблением из-за последствий урагана. Ситуация на рынке будет принимать более четкие очертания по мере того, как стихия полностью сойдет на нет и начнутся восстановительные работы. Пока же WTI находится под давлением на фоне сокращения ожиданий по потреблению. Информация о перебоях поставок из Ливии также не оказывает заметного продолжительного влияния на рынок. На фоне отмеченных противоречивых сигналов ожидаем сохранение повышенной волатильности, в то же время краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51,5-52,8/bbl", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.